Популярная телеведущая в бикини поплавала в бассейне

Популярная американская телеведущая Эдриэнн Байлон снялась в откровенном виде на отдыхе. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В опубликованном видео 40-летняя знаменитость предстала в бордовом раздельном бикини, состоящем из трусов с низкой посадкой и бюстгальтера с треугольными чашками. При этом она распустила влажные от воды волосы и отказалась от косметики на лице.

В размещенном ролике видно, что Байлон плавает в бассейне, расположенном неподалеку от моря. Известно, что телеведущая проводит отпуск с семьей.

Ранее телезвезда Ким Кардашьян показала фигуру в боди с глубоким декольте. Также она надела перчатки выше локтя и широкую ленту на шею, украшенную золотистой подвеской в виде сердца.