Продажи подержанных машин в России неожиданно снизились

«Автостат»: продажи подержанных машин в России снизились на 6,3 % в ноябре

По итогам ноября суммарные объемы продаж подержанных автомобилей в России сократились на 6,3 процента в сравнении с октябрем и упали до уровня в 458,1 тысячи машин. Подобная динамика фиксируется на внутреннем рынке впервые с начала года, сообщает «Автостат».

В годовом выражении показатель сократился на 0,5 процента по итогам последнего месяца осени. Лидерство среди брендов на вторичном рынке сохранил российский концерн «АвтоВАЗ». В ноябре россияне купили в общей сложности 111,1 тысячи машин Lada. На втором месте по уровню востребованности оказались автомобили японского производителя Toyota (50,4 тысячи), а тройку лидеров замкнули машины корейской компании Kia (24,7 тысячи).

Четвертую строчку замкнула продукция еще одного бренда из Южной Кореи. В ноябре россияне приобрели в общей сложности 24,2 тысячи подержанных машин Hyundai. Топ-5 самых популярных брендов вторичного рынка замкнули автомобили японского концерна Nissan (22,7 тысячи), резюмировали аналитики.

Ранее генеральный директор дилерского холдинга «Автодом» Андрей Ольховский предупредил россиян о подорожании новых и подержанных машин в России с начала 2024 года. Подобная динамика, по его словам, затронет почти все популярные автобренды. На вторичном же рынке, как уточнил эксперт, подорожание коснется в первую очередь машин в возрасте от 1 до 3 лет, а также тех автомобилей, для которых легко найти запчасти.