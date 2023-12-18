Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:06, 18 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин открыл стрельбу по посетителям ресторана после замечания о курении

На Кубани задержали мужчину, открывшего стрельбу после замечания о курении

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Полицейские Краснодарского края задержали мужчину, открывшего стрельбу в одном из ресторанов Славянска-на-Кубани после замечания о курении в зале. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По его данным, накануне вечером задержанный пришел в заведение на улице Школьной вместе с другом. В какой-то момент мужчина начал курить прямо в зале ресторана, что не понравилось другому посетителю. После замечания началась драка, в ходе которой злоумышленник достал травматическое оружие и выстрелил из него девять раз. Никто из гостей и сотрудников не пострадал.

Персонал вызвал наряд полиции. Прибывшие на место силовики задержали дебошира.

Ранее в Краснодаре неизвестный ворвался в вагончик строителей и начал стрелять по рабочим из-за «неправильно» вырытой траншеи.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Евросоюз утвердил новый пакет антироссийских санкций

      54-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в откровенном образе

      Рогов предрек завершение украинского плана Б банкротством

      ВСУ обстреляли Брянскую область

      Путин назвал особенности атомного ледокола «Лидер»

      Латвию сравнили со сдувающимся шариком

      Российский футболист пожаловался на рост цен при прежней зарплате

      В России в поле нашли сваленные в кучу туши коров

      СКР объявит в розыск писателя Акунина

      Врач назвала неочевидный признак сильного стресса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости