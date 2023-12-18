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14:18, 18 декабря 2023Россия

Российские войска уничтожили немецкий танк Leopard 2 в зоне СВО

Минобороны отчиталось об уничтожении немецкого танка Leopard 2 в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Российские войска уничтожили немецкий танк Leopard 2 в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что боевую машину Вооруженных сил Украины (ВСУ) поразили на купянском направлении. Помимо того, противник потерял три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

«На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск активными действиями, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили десять атак штурмовых групп 21-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Лиман Первый и Терны Харьковской области», — добавили в российском оборонном ведомстве.

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6 декабря 2022

Ранее российские военнослужащие из 136-й бригады уничтожили танк немецкого производства Leopard 2A4 в районе Работино в Запорожской области. Машина была поражена при помощи FPV-дрона, после чего по Leopard также попал противотанковый управляемый снаряд.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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