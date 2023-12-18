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09:13, 18 декабря 2023Ценности

Российский стилист перечислил маскирующие грязные волосы укладки

Стилист Субота: тугой пучок и косы замаскируют грязные волосы

Фото: Pietra Schwarzler / Unsplash

Российский стилист Иван Субота перечислил укладки, которые позволяют замаскировать грязные волосы. Соответствующая информация поступила в распоряжение «Ленты.ру» в понедельник, 18 декабря.

Эксперт заявил, что существуют способы сделать прически на немытые волосы, даже если среди уходовых средств не оказалось сухого шампуня и текстурайзера. По словам специалиста, удачно в таком случае будет смотреться тугой пучок. «Это одна из самых простых, распространенных и стильных причесок на каждый ваш день. Главное — не делаете его с помощью зубной щетки, на автомате. Используйте другие аксессуары, сочетая их с одеждой», — посоветовал он.

Помимо этого, стильными Субота назвал косы или укладку с эффектом мокрых волос. «Запаситесь гелем для укладки именно для создания эффекта мокрых волос. Намочите волосы водой, нанесите щедро гель и зачешите волосы руками назад», — уточнил он.

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Вдобавок стилист отметил уместность бандан и различных головных платков. «Тем более, что к нам возвращается эстетика нулевых со всеми ее атрибутами и стилевыми приемами. Уберите волосы от лица и повяжите голову платком или косынкой», — продолжил собеседник издания.

Среди прочего, мужчина обратил внимание на конский хвост. По его словам, такая укладка займет минимум времени и не потребует больших усилий. «Рекомендую использовать сухой шампунь. Нанесите его обилно на корни и по всей длине, а через какое-то время тщательно вычешите волосы. Затем приступайте к созданию прически. Этот метод хорош тем, что у него много вариаций исполнения: низкий хвост, высокий, свободный, тугой или с распущенными прядями», — подытожил Субота.

В заключение эксперт призвал поменять уходовую косметику, подключить кислотные пилинги для кожи головы и использовать реструктурирующие маски, если волосы загрязняются слишком быстро.

Ранее в декабре раскрыли опасные последствия использования уходовых средств для волос. Выяснилось, что нагревание стайлеров, плоек или утюжков для волос наносит вред здоровью.

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      Екатерина Ештокина
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