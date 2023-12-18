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13:30, 18 декабря 2023Культура

Садальский раскрыл причину скитаний Пугачевой по миру

Актер Садальский: Пугачева вынуждена скитаться по миру из-за любви к мужу

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Актер театра и кино, радиоведущий, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский раскрыл причину, по которой эстрадная певица Алла Пугачева скитается по миру. Его слова приводит aif.ru.

По его мнению, артистка вынуждена постоянно менять свое местоположение, так как является «рабой любви» и всюду следует за супругом, шоуменом и ведущим Максимом Галкиным (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

Актер назвал исполнительницу заложницей своих чувств. При этом он отметил, что сейчас певице комфортно с мужем, так как «никто ее так не баловал, никто так не осыпал деньгами, как Галкин».

Говоря о самом Галкине, Садальский признался, что считает его «глубоко глупым человеком», которому нужно было «сидеть и молчать». «Применительно к этому комику слово "талант" я бы взял в кавычки», — резюмировал собеседник издания.

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян отметила, что Пугачева имеет право вернуться на родину, а россияне имеют право на то, чтобы ее не любить.

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      Анастасия Астахова
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