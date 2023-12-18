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20:55, 18 декабря 2023Наука и техника

iPhone SE подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: iPhone SE 2022 года подешевел в России до 40 тысяч рублей

Фото: Unsplash

Представленный в 2022 году iPhone SE рекордно подешевел в России. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Как заметили авторы портала, в конце года компромиссный девайс оказался доступен за 40 тысяч рублей и дешевле. При этом на старте продаж аппарат оценивали в 50-70 тысяч рублей.

«Это современный гаджет Apple, который сохранил культовый дизайн старичков "яблочного" бренда. Когда он только появился на российском рынке, его продавали за безумные деньги», — отметили журналисты.

Смартфон вышел с 4,7-дюймовым IPS-дисплеем, процессором Apple A15 Bionic, 4 гигабайтами оперативной памяти, одинарной камерой разрешением 12 мегапикселей. Устройство получило аккумулятор емкостью 2018 миллиампер-часов, встроенный в кнопку Home дактилоскопический сенсор, разъем Lightning, стереодинамики. Оригинальная модель SE была представлена весной 2016 года.

Ранее авторы портала Hi-Tech Mail.ru назвали оптимальный для покупки в 2023 году iPhone. По мнению специалистов, таковым можно считать iPhone 14, доступный на рынке за 74 тысячи рублей и дешевле.

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      Андрей Ставицкий
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