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02:47, 18 декабря 2023Мир

Опросы показали победу коалиции Вучича на выборах в Сербии

AP: опросы показывают победу коалиции президента Вучича на выборах в Сербии
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Reuters

Коалиция «Александр ВучичСербия не должна останавливаться» побеждает на парламентских выборах после обработки половины бюллетеней, рассказала премьер Ана Брнабич. Об этом пишет Associated Press (AP).

Предварительные данные наблюдателей и членов участковых комиссий показали, что коалиция набирает 47 процентов голосов. Согласно опросам Ipsos и CeSID, «Сербия не должна останавливаться» будет иметь 46,6 процента голосов.

По данным издания, правящая партия надеется, что займет около 130 мест в Народной скупщине (однопалатный парламент), которая состоит из 250 депутатов. Второе место, по мнению экспертов, заберет оппозиционная «Сербия против насилия» (23 процента). Социалистическая партия Сербии, входящая в правящую коалицию, получает 6,7 процента голосов.

В ноябре Вучич распустил парламент и назначил досрочные выборы на 17 декабря.

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      Марина Совина
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