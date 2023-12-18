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13:38, 18 декабря 2023Мир

Словения продлила приграничный контроль из-за террористической угрозы

Euractiv: Словения продлила приграничный контроль до июня 2024 года

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Словения продлила приграничный контроль до июня 2024 года в связи с возросшей террористической угрозой. Об этом сообщает портал Euractiv.

«Правительство заявило, что уровень террористического риска остается повышенным в Словении и других странах Европы. При этом угроза одному члену Шенгенской зоны также представляет собой угрозу для всех его членов», — говорится в материале.

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При этом словенские правоохранители не проводят проверки всех пересекающих государственную границу пассажиров по причине существующих договоренностей с властями соседней Хорватии, выразившей обеспокоенность из-за возможных задержек на границе.

«Мы договорились, что в период рождественских и новогодних праздников режим будет максимально гибким, чтобы избежать скопления людей на пограничных переходах. Мы ожидаем огромного притока наших граждан, живущих и работающих в Западной Европе», — цитирует Euractiv премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича.

Ранее стало известно, что в Германии намерены ввести стационарный контроль на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией из-за увеличения потока нелегальных мигрантов.

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      Глеб Бажуткин
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