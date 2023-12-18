Сроки восстановления Каховской ГЭС оценили

Гидроэнергетик Елистратов: на восстановление Каховской ГЭС уйдут годы

На восстановление разрушенной украинскими войсками Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) могут уйти годы. Необходимый для этого срок назвал доктор технических наук, профессор Высшей школы гидроэнергетического строительства СПбПУ Виктор Елистратов в разговоре с News.ru.

По словам гидроэнергетика, восстановление Каховской ГЭС является очень сложной задачей, так как она получила серьезнейшие повреждения, в результате которых наземная и надводная составляющие были практически целиком уничтожены.

«Восстановить плотину будет невероятно сложно для инженеров и строителей. Ее нужно будет сдвигать либо выше по течению, либо ниже. Что касается сроков, то на восстановление Каховской ГЭС уйдут годы», — оценил ситуацию эксперт. При этом он заявил, что у российских специалистов есть богатый опыт таких работ благодаря тому, что они возвели большое количество гидроузлов. Помимо этого, они располагают специальным оборудованием, которое может быть использовано при восстановлении гидроэлектростанции.

В заключение Елистратов подчеркнул, что работы по ликвидации последствий нанесенного ГЭС урона удастся начать лишь после окончания боевых действий, ведь приоритетом служит обеспечение безопасности рабочих.

Ранее в этот же день первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков рассказал, что, как только Вооруженные силы России отодвинут линию соприкосновения на достаточное расстояние, Каховская гидроэлектростанция будет восстановлена.