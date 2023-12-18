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15:26, 18 декабря 2023Спорт

Стали известны все пары стыковых матчей плей-офф Лиги Европы

«Фейеноорд» сыграет с «Ромой», а «Шахтер» — с «Марселем» в плей-офф Лиги Европы

Фото: Pierre Albouy / Reuters

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка стыковых матчей плей-офф Лиги Европы за право выйти в 1/8 финала турнира, стали известны все пары участников этой стадии соревнований. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В стыковых матчах примут участие команды, занявшие вторые места на групповом этапе Лиги Европы, а также клубы, ставшие третьими на групповом этапе Лиги чемпионов. Пары в стыковых матчах выглядят следующим образом: «Фейеноорд» — «Рома», «Милан» — «Ренн», «Ланс» — «Фрайбург», «Янг Бойз» — «Спортинг», «Бенфика» — «Тулуза», «Брага» — «Карабах», «Галатасарай» — «Спарта», «Шахтер» — «Марсель».

Первые места в своих группах заняли «Ливерпуль», «Вест Хэм», «Брайтон», «Рейнджерс», «Аталанта», «Вильярреал», «Славия» и «Байер». Они напрямую квалифицировались в 1/8 финала.

Первые матчи данной стадии турнира состоятся 15 февраля, ответные — 22 февраля 2024 года. Действующим победителем Лиги Европы является «Севилья».

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      Алексей Гусев
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