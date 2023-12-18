Стало известно об интересе турецкого клуба к игроку ЦСКА

Турецкий «Трабзонспор» заинтересовался нападающим ЦСКА Федором Чаловым

Турецкий «Трабзонспор» заинтересовался нападающим московского ЦСКА Федором Чаловым. Об этом сообщает Taka Gazetesi.

Как стало известно источнику, на трансфере Чалова настаивает главный тренер Абдулла Авджи. Отмечается, что турецкому клубу придется побороться за 25-летнего игрока с другими командами из Европы.

В текущем сезоне Чалов провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

Чалов является воспитанником ЦСКА. В составе армейцев он трижды становился серебряным призером чемпионата России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Его контракт с командой рассчитан до конца 2024 года.