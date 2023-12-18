Стилист назвала россиянкам стойкие прически для корпоратива

Стилист, арт-директор салона красоты «ЛС–Студия» и партнер бренда L'Oreal Professionnel Paris Лейла Свеженцева назвала россиянкам стойкие прически для корпоратива. Соответсвующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в понедельник, 18 декабря.

В первую очередь специалист обратила внимание на локоны с сохранением текстуры. Так, для их создания Свеженцева посоветовала нанести пенку на чистые влажные волосы, высушить каждую прядь в нужном направлении с помощью фена, а затем сформировать завитки плойкой. «Прежде чем накручивать прядь на плойку, обработайте ее лаком для волос. Локон будет немного жестким на ощупь, зато сохранит свою форму надолго», — пояснила она.

Кроме того, эксперт выделила укладку с эффектом мокрых волос. Как отмечает Свеженцева, перед ее созданием нужно обработать пряди любым фиксирующим спреем и после этого высушить их феном.

В заключение собеседница издания порекомендовала присмотреться к прическам с прямыми волосами и пучкам. При этом к ним можно добавить аксессуары в виде заколок или невидимок.

Ранее стилист Анна Дарина перечислила россиянам главные тренды в нарядах на корпоратив. По ее словам, в настоящем праздничном сезоне будут преобладать юбки и платья длины макси. Однако специалист обратила внимание на то, что они могут визуально уменьшить рост.

