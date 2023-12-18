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08:33, 18 декабря 2023Мир

Страны ЕС выбросили вакцины от COVID-19 на четыре миллиарда евро

Politico: страны ЕС выбросили 215 млн доз вакцины от COVID-19 на 4 млрд евро

Фото: Sergey Bulkin / Global Look Press

Страны Европейского союза (ЕС) выбросили 215 миллионов доз вакцины от COVID-19 на сумму около четырех миллиардов евро. Об этом сообщает газета Politico.

Отмечается, что с 2020 года, когда были одобрены первые вакцины против коронавируса, страны-члены объединения в совокупности закупили 1,5 миллиарда доз — более трех на каждого жителя.

По подсчетам газеты, страны ЕС отказались в среднем от 0,7 дозы на каждого жителя. Больше всего в среднем на одного человека утилизировала Эстония — 1,1 дозы вакцины на одного жителя. Лидером по количеству выброшенных вакцин стала Германия (83 миллиона доз).

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила свои рекомендации по борьбе с коронавирусом, изменив систему оценки опасности вируса для человека. В частности, ВОЗ исключила людей старше 65 лет из группы высокого риска.

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      Семен Александров
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