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11:13, 18 декабря 2023Из жизни

У растерзавшего в российском регионе собак тигра обнаружили серьезные травмы

Ветеринары обнаружили угрозу жизни пойманного в Приморье амурского тигра

Фото: Jeff Meigs / Unsplash

Специалисты из Приморского края обнаружили серьезные повреждения у амурского тигра, растерзавшего несколько собак в окрестностях села Дмитриевка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора Центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева.

Хищника в российском регионе поймали в ночь на 17 декабря. Молодой самец весом 150-170 килограммов нападал на собак, его долгое время не могли отогнать от населенного пункта. После поимки хищника доставили в центр реабилитации диких животных «Тигр», который находится в селе Алексеевка.

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Ветеринары выяснили, что у тигра ограничена подвижность суставов передних конечностей. На одной из лап есть последствия перелома. «Ограниченность подвижности может быть следствием травмы либо заболевания», — объясняет Арамилев. По его словам, есть вероятность, что травму тигр получил уже после того, как произошли осложнения. Он предположил, что ослабленный хищник мог попасть под машину. В ближайшее время хищник останется в реабилитационном центре, так как, по оценкам специалистов, существует реальная угроза его жизни.

Пока что причина его проблем со здоровьем остается неизвестной. Арамилев отметил, что тигр не выглядит исхудавшим и пришел в село не из-за недостатка кормовой базы, а из-за проблем с конечностями. «При ограниченной подвижности хищник не может охотиться на копытных», — говорит Арамилев.

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