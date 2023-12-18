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00:34, 18 декабря 2023Мир

Турки-киприоты обратились с просьбой к Путину

Турки-киприоты просят Путина рассмотреть вопрос об отношениях с Северным Кипром
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Лидер турок-киприотов Эрсин Татар обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о прямых отношениях между Москвой и самопровозглашенной Турецкой республикой Северного Кипра (ТРСК). Об этом сообщает ТАСС.

Он выразил признательность всем россиянам, в том числе проживающим на Северном Кипре, отметив, что турки-киприоты хотят развития и расширения отношений с Россией.

«Я хотел бы попросить российское руководство и российский народ пересмотреть политику по отношению к Кипру, особенно после того, что случилось на Украине, и с тем, что происходит в мире со множеством глобальных перемен», — добавил Татар. ТРСК не признает ни одно мировое государство, кроме Турции.

Ранее стало известно, что власти Кипра предписали местным банкам прекратить проведение всех рублевых операций и ограничить какие-либо отношения с клиентами из России. Поводом к такой мере стало расследование 29 дел о возможном обходе антироссийских санкций.

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      Марина Совина
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