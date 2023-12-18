Конгресс США решил рассекретить информацию об НЛО за 25 лет

New York Times: в США приняли закон о рассекречивании сведений об НЛО

Конгресс США поддержал законопроект, позволяющий рассекретить информацию об НЛО. Об этом сообщает издание The New York Times.

Закон вступит в силу после подписания президентом США Джо Байденом. Он предписывает обнародовать государственные документы, касающиеся так называемых неопознанных аномальных феноменов, технологий неизвестного происхождения и нечеловеческого разума. Документы должны публиковаться в течение 25 лет после создания.

В финальную версию законопроекта, принятую Конгрессом, добавлена оговорка, позволяющая не публиковать информацию, если президент решит, что она представляет угрозу национальной безопасности. Один из авторов законопроекта, лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер, полагает, что этим воспользуются те самые организации, которые препятствовали рассекречиванию сведений об аномальных феноменах в прошлом.

Это значит, что решение о рассекречивании сведений о неопознанных аномальных феноменах будут принимать преимущественно те же организации, которые десятилетиями их прятали и мешали рассекретить Чак Шумер американский политик

В июле в Конгрессе США прошли слушания, на которых бывший сотрудник спецслужб Дэвид Груш заявил, что власти многих стран уже несколько десятилетий знают о существовании пришельцев и охотятся за их технологиями. Соединенные Штаты, по его словам, активно участвуют в этой игре и даже добились определенных успехов. Некоторые инопланетные объекты якобы удалось захватить в исправном состоянии. Кроме того, на месте крушения внеземных аппаратов нашли останки с «нечеловеческой биологией».