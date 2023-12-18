Украинцев призвали в несколько раз снизить потребление

Министр финансов Марченко призвал украинцев в несколько раз снизить потребление

Жителям Украины необходимо в несколько раз снизить свое потребление, чтобы республика могла перейти на военные рельсы. К этому их призвал министр финансов страны Сергей Марченко, передает украинское издание «Страна.ua».

По его словам, украинцы пока живут «в достаточно специфической реальности», в которой есть макроэкономическая и курсовая стабильность. «Но эта реальность потребует коррекции, если мы хотим перейти на военные рельсы. Это ограничение общественного потребления. Нам нужно снизить его в несколько раз, потому что мы потребляем в основном импортные товары и услуги, это определяет наш экономический потенциал», — заявил Марченко.

Глава ведомства отметил, что жителям страны, в частности, нужно перестать покупать дорогие телефоны и автомобили. Как считает министр, в противном случае «экономика сделает болезненные выводы очень быстро».

Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предположила, что без финансовой помощи Запада Украина сможет продержаться пару месяцев. По ее мнению, в подобной ситуации «экономическое возрождение» республики будет поставлено под угрозу.