В Херсонской области объявили о возможном восстановлении разрушенной Каховской плотины. Что задумали местные власти?

Сальдо заявил о возможности восстановления Каховской ГЭС при помощи проекта

Каховская гидроэлектростанция (ГЭС) может быть восстановлена благодаря сохранившимся архивным данным и современным технологиям. Об этом заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Он пояснил, что проектные данные по Каховской плотине сохранились в Москве. По его мнению, от них можно отталкиваться, опираясь уже на современные условия. Таким образом можно отремонтировать объект, в том числе так называемое шлюзовое хозяйство, через которое ходили суда.

ГЭС захотели восстановить быстрее, чем в советские времена

Сальдо уверен, что восстановить ГЭС удастся быстрее, чем в советские времена, в том числе за счет готовых планов. Он также отметил, что новые технологии позволят сделать эту плотину «еще краше, привлекательнее и полезнее».

Прежде всего, как рассказал глава региона, необходимо сделать геодезические замеры, провести техническое обследование сохранившихся частей плотины, а далее начать сам процесс проектирования. Сальдо счел, что разработка плана займет непродолжительное время.

Фото: РИА Новости

Уже затем можно провести непосредственно строительные работы. Сальдо заявил, что если в советские годы Каховскую плотину построили за три года, то сейчас это можно сделать значительно быстрее.

Сальдо подчеркивает, что восстановление станции может начаться, как только войска Украины будут отведены на безопасное расстояние — «после достижения целей специальной военной операции или даже раньше».

ГЭС рассматривалась украинскими военными как транспортный узел

У плотины было два назначения: выработка электроэнергии и создание Каховского водохранилища. В то же время, как рассказал Сальдо, украинские военные рассматривали объект как транспортный узел. Удары американскими ракетами HIMARS и из ствольной артиллерии наносились в одну точку в течение долгого времени, и в конечном счете плотина не выдержала и начала быстро разваливаться.

Уже вместе с выходом воды из Каховского водохранилища пострадали машинный зал гидроэлектростанции и те технические объекты, которые обеспечивали деятельность плотины и Каховского водохранилища. В то же время, добавил Сальдо, «земляная часть» плотины сохранена, разбита только железобетонная основа — ее можно возвести заново. При этом еще в октябре глава Херсонской области заявлял, что остатки Каховской ГЭС не подлежат восстановлению.

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Каховская гидроэлектростанция была повреждена в июне

Каховская ГЭС в Херсонской области, работавшая с 1950-х, была повреждена в ночь на 6 июня. В итоге из-за многочисленных обстрелов пострадала опора плотины, после чего началось затопление близлежащих территорий. Уровень воды в Каховском водохранилище поднялся на 2,5 метра. На фоне произошедшего в Херсонской области ввели режим ЧС — его отменили только через четыре месяца после этого.

По одним данным, в зоне риска подтоплений были 14 поселений, в которых проживают более 22 тысяч человек. При этом украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что под угрозой затопления оказались 80 поселений. Помимо этого, в регионе были повреждены линии электропередачи, а канализационные станции затоплены.

В Кремле обвинили в произошедшем Киев. Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это преднамеренной диверсией со стороны Киева. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский расценил произошедшее как экоцид.