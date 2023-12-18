В России в поле нашли сваленные в кучу туши коров

У села Малая Минуса Красноярского края нашли около 40 коровьих туш в поле

Недалеко от села Малая Минуса в Красноярском крае местные жители нашли 40 коровьих туш, сваленных в кучу на покрышки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что территория в поле, на котором свалены туши, никак не огорожена. Местные жители опасаются, что на запах могут прийти волки и медведи, с которыми, возможно, придется столкнуться людям. Кроме того, они опасаются распространения вирусов.

Некоторое время назад в поселке зарегистрировали вспышку узелкового дерматита. Этот вирус передается животным через укусы комаров. Если коровы были заражены, есть риск распространения локальной эпидемии.

В «Народном фронте» отправили жалобу на скотомогильник в прокуратуру и Службу по ветеринарному надзору Красноярского края.

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