Среда обитания
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18:35, 18 декабря 2023Среда обитания

В России в поле нашли сваленные в кучу туши коров

У села Малая Минуса Красноярского края нашли около 40 коровьих туш в поле

Фото: WhyNotChannel / Shutterstock / Fotodom

Недалеко от села Малая Минуса в Красноярском крае местные жители нашли 40 коровьих туш, сваленных в кучу на покрышки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что территория в поле, на котором свалены туши, никак не огорожена. Местные жители опасаются, что на запах могут прийти волки и медведи, с которыми, возможно, придется столкнуться людям. Кроме того, они опасаются распространения вирусов.

Некоторое время назад в поселке зарегистрировали вспышку узелкового дерматита. Этот вирус передается животным через укусы комаров. Если коровы были заражены, есть риск распространения локальной эпидемии.

В «Народном фронте» отправили жалобу на скотомогильник в прокуратуру и Службу по ветеринарному надзору Красноярского края.

Ранее множество плавающих на поверхности воды рыбных туш обнаружили в заливе Волги в Казани. По словам обнаружившего рыб местного жителя, мор произошел в районе, где недавно прорвало водопроводную трубу. Из-за этого в залив в течение нескольких дней текла хлорированная вода.

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      Мария Черкасова
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