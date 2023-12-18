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21:13, 18 декабря 2023Силовые структуры

В СК подтвердили задержание начальника ГУМЧС по Самарской области

В СК подтвердили задержание начальника ГУМЧС по Самарской области

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В СК подтвердили информацию о задержании начальника ГУМЧС по Самарской области генерал-майора внутренней службы Олега Бойко и двух представителей коммерческой фирмы. В их отношении возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в пресс-службе СК.

Бойко задержан по подозрению во взяточничестве, предположительно, брал кредиты на подчиненных и забирал деньги себе.

О задержании Бойко стало известно ранее 18 декабря. Его подозревают в получении взяток на 25 миллионов рублей.

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      Марина Совина
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