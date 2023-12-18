Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:17, 18 декабря 2023Бывший СССР

На Украине предрекли вымирание городов

Эксперт по ЖКХ Попенко предрек вымирание многих городов Украины

Фото: Unsplash

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко прокомментировал риск обрушения метро в Киеве. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу политолога Юрия Романенко.

Попенко назвал закрытие ряда станций метро в Киеве беспрецедентной катастрофой, которая сигнализирует о полном разрушении инфраструктуры города. Он призвал местных жителей верить обещаниям властей о восстановлении метро за полгода. По его мнению, этот процесс затянется из-за нехватки средств и управленческих проблем.

«Малые города будут просто умирать. . Будут отсеиваться целые жилые районы, потому что не будет денег. Жилой фонд будет просто ликвидирован», — заключил эксперт.

8 декабря в Киеве закрыли движение метро на шести станциях синей Оболонско-Теремковской ветки, от Демиевской до Теремков, из-за подтопления тоннеля и угрозы обрушения.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На фоне слухов о конфликте с Зеленским у главнокомандующего ВСУ нашли прослушку. Кто ее установил, выяснить не удалось

      В Пентагоне заявили о дестабилизирующем воздействии КНДР

      Маск призвал человечество заселять другие планеты

      В Израиле заявили о намерении сделать творческое предложение ХАМАС по заложникам

      При ударе по лагерю беженцев на севере сектора Газа погибли не менее 90 человек

      Американский разведчик указал на большие потери ВСУ из-за некомпетентности Киева

      В США заявили о заканчивающихся у Украины танках, военных и снарядах

      На Украине предрекли вымирание городов

      Зеленского упрекнули в трате западных денег вместо заключения мира

      Spotify официально прекратил работу в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости