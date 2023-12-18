На Украине предрекли вымирание городов

Эксперт по ЖКХ Попенко предрек вымирание многих городов Украины

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко прокомментировал риск обрушения метро в Киеве. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу политолога Юрия Романенко.

Попенко назвал закрытие ряда станций метро в Киеве беспрецедентной катастрофой, которая сигнализирует о полном разрушении инфраструктуры города. Он призвал местных жителей верить обещаниям властей о восстановлении метро за полгода. По его мнению, этот процесс затянется из-за нехватки средств и управленческих проблем.

«Малые города будут просто умирать. . Будут отсеиваться целые жилые районы, потому что не будет денег. Жилой фонд будет просто ликвидирован», — заключил эксперт.

8 декабря в Киеве закрыли движение метро на шести станциях синей Оболонско-Теремковской ветки, от Демиевской до Теремков, из-за подтопления тоннеля и угрозы обрушения.

