Стало известно о неспособности Запада остановить ракетный комплекс «Авангард»

Mirror: Запад не способен остановить российский ракетный комплекс «Авангард»

Странам Запада следует внимательно отнестись к перевооружению российских военных на ракетный комплекс «Авангард», пишет газета Mirror.

Как уточнили эксперты, «Авангард» достигает цели со скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука, поэтому Запад не способен остановить ракету.

«Комплекс с гиперзвуковым планирующим блоком выходит за пределы атмосферы Земли прежде чем поразить множество целей в мире менее чем за 30 минут», — подчеркнули они. Об отсутсвии аналогов также говорил президент РФ Владимир Путин.

Ранее стало известно, что на скорости гиперзвуковой блок российского ракетного комплекса «Авангард» не виден на радарах. Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, что это единственный в мире гиперзвуковой блок, который может быть использован на межконтинентальную дальность и имеет скорость 28 махов.