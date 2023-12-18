Желание подростков заниматься грубым сексом объяснили

Сексолог Дебби Хербеник объяснила, что молодые люди — как парни, так и девушки — занимаются грубым сексом из-за сформировавшихся в подростковом возрасте стереотипов. Об их интимных желаниях специалистка рассказала в комментарии изданию Yahoo! Life.

По словам сексолога, за годы работы с молодежью она выяснила, что подростки знакомятся с порнографией в среднем в 12-летнем возрасте. До вступления в первую половую связь они смотрят фильмы для взрослых несколько лет. К этому времени у них имеется четкое представление, что грубый секс со шлепками, удушением и прочими подобными элементами — желаемое многими явление.

Почти 80 процентов молодых людей занимаются грубым сексом

Хербеник отметила, что парни практикуют грубый секс, чтобы казаться партнершам более мужественными, девушки же считают интимную грубость чем-то романтичным и захватывающим. При этом чаще всего молодежь использует практики удушения во время сексуальных развлечений.

Хербеник обратила внимание, что родителям стоит знать, если их дети практикуют грубый секс. Также необходимо предупредить подростков, что подобные пристрастия, особенно игры с удушением, могут навредить здоровью и что в принципе нет безопасных способов заниматься именно грубым сексом. «Важно сохранять спокойствие, обсуждая с подростками секс. Разговор необходимо строить так, чтобы сын или дочь поняли, что родители заботятся о нем и его безопасности», — резюмировала сексолог.

Ранее психолог и сексолог Роберт Вайс назвал одну из основных причин конфликтов в паре. По его словам, к конфликтам зачастую приводит чрезмерное увлечение одного из партнеров порнографией.