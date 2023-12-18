Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 18 декабря 2023Забота о себе

Желание подростков заниматься грубым сексом объяснили

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Сексолог Дебби Хербеник объяснила, что молодые люди — как парни, так и девушки — занимаются грубым сексом из-за сформировавшихся в подростковом возрасте стереотипов. Об их интимных желаниях специалистка рассказала в комментарии изданию Yahoo! Life.

По словам сексолога, за годы работы с молодежью она выяснила, что подростки знакомятся с порнографией в среднем в 12-летнем возрасте. До вступления в первую половую связь они смотрят фильмы для взрослых несколько лет. К этому времени у них имеется четкое представление, что грубый секс со шлепками, удушением и прочими подобными элементами — желаемое многими явление.

Почти 80
процентов

молодых людей занимаются грубым сексом

Хербеник отметила, что парни практикуют грубый секс, чтобы казаться партнершам более мужественными, девушки же считают интимную грубость чем-то романтичным и захватывающим. При этом чаще всего молодежь использует практики удушения во время сексуальных развлечений.

Материалы по теме:
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови. На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови.На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
28 декабря 2022
Чипирование людей, редактирование ДНК и альтернатива антибиотикам. Как за 2022 год изменилась мировая медицина?
Чипирование людей, редактирование ДНК и альтернатива антибиотикам.Как за 2022 год изменилась мировая медицина?
5 января 2023

Хербеник обратила внимание, что родителям стоит знать, если их дети практикуют грубый секс. Также необходимо предупредить подростков, что подобные пристрастия, особенно игры с удушением, могут навредить здоровью и что в принципе нет безопасных способов заниматься именно грубым сексом. «Важно сохранять спокойствие, обсуждая с подростками секс. Разговор необходимо строить так, чтобы сын или дочь поняли, что родители заботятся о нем и его безопасности», — резюмировала сексолог.

Ранее психолог и сексолог Роберт Вайс назвал одну из основных причин конфликтов в паре. По его словам, к конфликтам зачастую приводит чрезмерное увлечение одного из партнеров порнографией.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Сколько человек ни загнать, КПД будет почти нулевой» На Украине признали, что принудительная мобилизация продолжится

      Раскрыта причина разрушения ВСУ Каховской ГЭС

      В российском городе около 14 тысяч человек остались без воды и тепла

      Стало известно о просьбе Зеленского к союзникам

      Российские силовики нашли в ДНР тайник с секретными документами СБУ

      Популярная телеведущая в бикини поплавала в бассейне

      Раскрыт главный вред от мозговых имплантов

      Брошенный невестой из-за измены жених получил совет о новых отношениях

      Ответ младшей сестры на вопрос о новогоднем подарке заставил девушку нервничать

      Маркетплейс Wildberries начал работать с производителями и продавцами из Китая

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости