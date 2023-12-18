Женщина закрутила роман с зятем и сделала тату в его честь

Тиктокерша по имени Кэт рассказала, как ее муж закрутил роман с ее же матерью и что из этого вышло. На историю обратило внимание издание The Sun.

По словам Кэт, в феврале 2022 года она обнаружила, что муж изменяет ей — позвонила ему и вдруг услышала в трубке голос другой женщины. Уже подозревая, что у ее избранника роман с ее же матерью, она связалась с сестрой, чтобы узнать, дома ли родительница. Тогда сестра призналась, что за тещей заехал муж Кэт, и просил об этом никому не рассказывать.

Тиктокерша сразу же ушла из дома с детьми-близнецами, а позже обнаружила, что, помимо сестры, об изменах знал и ее брат. Выяснилось, что мать сделала тату в честь зятя, а брат в это время набивал татуировку в том же салоне. «С тех пор я не разговариваю с братом», — призналась она. Сейчас, по словам Кэт, мать уже вернулась к ее отцу, но сама блогерша с мужем воссоединяться не спешит.

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