Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:24, 18 декабря 2023Забота о себе

Женщина закрутила роман с зятем и сделала тату в его честь

Кадр: @katenacious / TikTok

Тиктокерша по имени Кэт рассказала, как ее муж закрутил роман с ее же матерью и что из этого вышло. На историю обратило внимание издание The Sun.

По словам Кэт, в феврале 2022 года она обнаружила, что муж изменяет ей — позвонила ему и вдруг услышала в трубке голос другой женщины. Уже подозревая, что у ее избранника роман с ее же матерью, она связалась с сестрой, чтобы узнать, дома ли родительница. Тогда сестра призналась, что за тещей заехал муж Кэт, и просил об этом никому не рассказывать.

Тиктокерша сразу же ушла из дома с детьми-близнецами, а позже обнаружила, что, помимо сестры, об изменах знал и ее брат. Выяснилось, что мать сделала тату в честь зятя, а брат в это время набивал татуировку в том же салоне. «С тех пор я не разговариваю с братом», — призналась она. Сейчас, по словам Кэт, мать уже вернулась к ее отцу, но сама блогерша с мужем воссоединяться не спешит.

Материалы по теме:
Многолюбы Чем полиамория отличается от полигамии и почему «открытых» пар становится больше
МноголюбыЧем полиамория отличается от полигамии и почему «открытых» пар становится больше
17 марта 2016
Плодитесь и размножайтесь Он 30 лет колесил по миру, соблазнял женщин и тайно породил десятки детей
Плодитесь и размножайтесьОн 30 лет колесил по миру, соблазнял женщин и тайно породил десятки детей
16 июня 2018

Ранее профессор клинической психологии Сьюзен Саут назвала четыре неочевидных признака пар, которые любят друг друга, но обречены на расставание. Специалистка уточнила, что несовместимость необязательно приводит к немедленному разрыву, но иногда разногласия служат поводом для бесконечного выяснения отношений.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Сколько человек ни загнать, КПД будет почти нулевой» На Украине признали, что принудительная мобилизация продолжится

      В США заявили об «агрессивной вербовке» украинцев в ВСУ

      В России разработали изделие для призыва к пилотам дронов ВСУ сдаваться в плен

      Россиян предупредили о возможном появлении новой графы в платежах за ЖКУ

      В США объяснили бесполезность выделения Украине дальнейшей военной помощи

      В США призвали оставить Украину

      Опросы показали победу коалиции Вучича на выборах в Сербии

      В компьютере священника нашли детскую порнографию

      Украину предупредили о снижении западной поддержки

      Во Франции назвали безумием решение ЕС по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости