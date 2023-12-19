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16:40, 19 декабря 2023Бывший СССР

Арестович предрек катастрофу на Украине

Арестович: Украина утратила достоинство и движется к катастрофе

Фото: Oleksii Chumachenko / Globallookpress.com

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в РФ в перечень террористов и экстремистов) написал в Telegram, что республика утратила достоинство и движется к катастрофе.

По его словам, чуда не произошло, так как Запад не согласовал помощь Украине. До общества начинают доходить сигналы, «что все не так радужно», как казалось раньше: возможная мобилизация женщин, проблемы на фронте и в экономике. Арестович задается вопросом, что ждет Украину в будущем, так как Россия продолжает наступать, сохраняя возможность пополнять резервы.

«Общественное мнение запаздывает месяца на три от реальных процессов, поэтому до большинства начнет доходить в середине марта, что мы движемся к катастрофе Мы пожинаем плоды собственного безрассудства, глупости, жадности, лицемерия и утраты достоинства, которым мы вытирали полы в прихожих патронатов, пока не лишились его полностью», — написал он.

Ранее политик заявил, что закончить конфликт можно только глобальными переговорами Запада с Россией. Он указал, что подобное соглашение может установить новые правила игры в Европе.

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