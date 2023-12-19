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10:56, 19 декабря 2023Россия

Армия России отразила восемь атак ВСУ в Харьковской области

Минобороны сообщило об отражении восьми атак ВСУ на купянском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Нововости

Армия России отразила восемь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Украинские войска попытались потеснить российских военнослужащих в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, пояснил представитель военного ведомства.

Все атаки противника были отражены при поддержке артиллерии, при этом потери ВСУ составили до 60 человек, добавили в Минобороны. Помимо этого, в ходе обороны на указанном участке был уничтожен один украинский танк, три единицы прочей бронетехники и две единицы ствольной артиллерии.

Ранее российские войска нанесли удар по командно-наблюдательному пункту Нацгвардии Украины в Донецкой народной республике. По даннми Минобороны, в этом пункте был расположен штаб 1-й бригады оперативного назначения.

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      Алан Босиков
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