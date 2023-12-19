Бабушка оставившего последнее послание на кирпиче солдата рассказала о внуке

Бабушка оставившего послание на кирпиче солдата назвала его хорошим мальчиком

Бабушка оставившего послание на кирпиче солдата армии России Романа Рудакова рассказала о внуке. В интервью «Известиям» пенсионерка назвала солдата хорошим мальчиком.

По ее словам, при ежедневных встречах с человеком не обращаешь внимания на то, чем он может запомниться.

Соседка Рудаковых назвала семью военнослужащего тихой и спокойной. Женщина призналась, что близко восприняла случившееся с бойцом. «Я, как мать, вся в слезах. У меня мурашки по коже побежали. Жалко, молоденький совсем», — пояснила она.

Послание Рудакова было обнаружено на стене во время зачистки Марьинки в Донецкой народной республике. Рядом находились девять тел. По информации военкоров, российская штурмовая группа 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии попала в засаду и была окружена.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу Рудакова и позаботиться о его родных. Кирпич, на котором боец оставил послание, решили установить в штабе его подразделения рядом со знаменем части.