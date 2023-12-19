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06:04, 20 декабря 2023Среда обитания

Блогер купила дом по дешевке и обнаружила там «сокровища»

Тиктокер приобрела дом по дешевке с раритетными мягкими игрушками 90-х

Кадр: @chloeisag / TikTok

Купив жилье по дешевке, американский тиктокер обнаружила в нем сотни винтажных мягких игрушек. Случайные находки она называет не иначе как сокровищами, пишет издание New York Post.

Вдобавок к дому стоимостью 97 тысяч долларов (8,7 миллиона рублей) блогер получила коллекцию самой дорогой фирмы плюшевых игрушек — Beanie Beanies. Экземпляры 90-х годов оцениваются в немалую сумму, была поначалу уверена девушка. Однако вскоре выяснилось, что сколотить состояние на раритете не выйдет.

Американка надеется, что в будущем ценность игрушек, оставленных прежними хозяевами, поднимется. Тем не менее девушка решила отдать их в детские дома.

Ранее британские пенсионеры едва не лишились коллекции старинных игрушек и комиксов. Оценщик сумел спасти редкие фигурки персонажей «Звездных войн» и «Бэтмена» стоимостью 410 тысяч фунтов стерлингов (47 миллионов рублей).

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