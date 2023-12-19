BI: глава ОП Украины Ермак может украсть помощь, предоставленную стране Западом

Глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак может украсть финансовую помощь, предоставленную стране Западом. Об этом сообщает Business Insider (BI).

Журналисты также заподозрили Ермака в создании новой коррупционной системы на Украине. По их словам, за время вооруженного конфликта ему удалось заполучить еще больше власти.

Так, исполнительный директор киевского Центра антикоррупционных действий Дарья Каленюк утверждает, что Ермак через своих заместителей в офисе президента и министров, которые находятся в его подчинении, пытается взять под контроль значительную часть экономики Украины, а также правоохранительные органы и систему безопасности.

Обозреватели отметили, что в худшем для Украины случае действия руководителя офиса президента приведут к полному прекращению поддержки Киева Западом, как в ходе конфликта с Россией, так и после него.

Ранее Андрей Ермак заявил, что Украина может проиграть в конфликте без помощи Соединенных Штатов. По его словам, Украине будет трудно поддерживать население и обеспечивать выживание людей, если Вашингтон перестанет предоставлять прямую бюджетную поддержку.