Хакеры рассказали подробности о прослушке Залужного

Хакерская группировка «Берегини»: все окружение Залужного прослушивается

Служба безопасности Украины (СБУ) прослушивает все окружение главнокомандующего Вооруженными силами республики (ВСУ) Валерия Залужного и имеет подробности о работе и личной жизни командования армии. Об этом «Известиям» рассказала представитель хакерской группировки «Берегини». На видео лицо женщины скрыто черной тканью, а голос изменен.

По данным группировки, прослушку генералов ВСУ организовали еще в 2020 году. Собранные на каждого из них данные «разложены по папкам» отдельными сотрудниками СБУ.

«Записи есть разные, речи разные, сделаны в разное время и с разными людьми», — рассказал представитель «Берегини».

Ранее полковник ВСУ в отставке Роман Свитан сообщил, что прослушка Залужного была организована из-за внутриполитической борьбы, а российские спецслужбы здесь ни при чем.