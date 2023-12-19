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14:47, 19 декабря 2023Бывший СССР

На Украине назвали ответственных за прослушку Залужного

Полковник ВСУ Свитан: за прослушкой Залужного стоят украинцы

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Прослушка главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного в Генштабе ВСУ была организована из-за внутриполитической борьбы, а российские спецслужбы здесь ни причем. Таким мнением в интервью с украинским изданием «Обозреватель» поделился полковник ВСУ в отставке Роман Свитан.

«Думаю, это дело рук кого-то из наших внутренних агентов влияния. Об этом, в частности, свидетельствует то, где и как были найдены эти устройства. Это больше похоже на политические разборки, чем на действия врага», — заявил украинский военный эксперт. Он допускает, что микрофон скорее могла поставить народный депутат Украины IX созыва Марьяна Безуглая, известная скандальными предложениями по расширению мобилизации.

Свитан не считает, что информация, полученная в результате прослушки вызовет у ВСУ проблемы на фронте. Однако сама ситуация свидетельствует об остром кризисе в отношениях украинских силовых ведомств. Дело в неправильном распределении ведомственного контроля между Службой безопасности Украины (СБУ) и Генштабом. В частности, разведка должна подчиняться Залужному, а не СБУ, считает полковник.

Вечером 17 декабря сообщалось об обнаружении СБУ прослушки в кабинете Залужного. 19 декабря СБУ назвала прослушку муляжом. Отсутствие средств записи и элементов питания внутри устройств это доказывает, считает генерал-майор СБУ Виктор Ягун.

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      Глеб Палехов
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