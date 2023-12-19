Командир «Азова» призвал украинцев быть готовыми к долгим боевым действиям

Командир «Азова» Редис: украинцы должны быть готовы к долгим боевым действиям

Боевые действия на Украине будут долгими, поэтому нужно мобилизовать все имеющиеся ресурсы. К этому украинцев призвал командир бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Денис Прокопенко с позывным Редис в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, вооруженный конфликт будет продолжаться, пока Киев способен оказывать сопротивление. «Поэтому наша способность в критический момент мобилизовать все необходимые ресурсы и работать на грани человеческих возможностей не должна постепенно перерастать в безразличие и безынициативную стабильность», — написал он.

Редис заявил, что многие жители Украины в стране и за рубежом оказались не готовы принять реальность и поэтому пытаются убедить себя, что все закончится «само по себе». При этом другая часть населения каменеет при мысли, что мир может наступить едва ли через десятилетие.

Он призвал всех, кто не стал частью украинской армии, сделать осознанный выбор, взять в руки оружие, пополнив ряды военных, или стать надежным тылом, который работает для поддержания обороноспособности.

Ранее депутат Верховной Рады Инна Совсун сообщила, что Украине может потребоваться мобилизация женщин. «Должно быть заявление — друзья, мы либо проигрываем войну, либо нужно принимать сложное решение о мобилизации женщин», — заявила она.