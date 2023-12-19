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18:38, 19 декабря 2023Бывший СССР

На Украине призвали к отказу от идеи занять Крым

Украинский политолог Карасев: Киев должен отказаться от идеи занять Крым

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Украина должна отказаться от идеи захватить Крым. Об этом заявил директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в эфире канала «Новини.LIVE».

Карасев усомнился в способности Вооруженных сил Украины (ВСУ) занять Крым и призвал к отказу от этой цели.

«И за это надо платить такую высокую цену, жизнями? Давайте зафиксируемся — это не означает отказ от территорий (...). Я говорю о другом — есть ли сегодня такая сверхнеобходимость для того, чтобы любой ценой, несмотря на жертвы, на такую мобилизацию, идти в наступление и освобождать эти территории? Для многих — нет», — заявил он.

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В качестве решения политолог предложил заморозить конфликт по меньшей мере на несколько лет, так как ресурсов для захвата полуострова в ближайшее время не предвидится. Также он предположил, что на действия российского руководства могут повлиять изменения внутри страны.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен выступил с идеей взять Украину в альянс без Крыма и Донбасса. Он также обсуждал вопрос с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком в рамках подготовки к прошедшему саммиту организации в Вильнюсе.

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      Юрий Леонов
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