Песков раскрыл подробности расширенного заседания коллегии Минобороны с Путиным

Песков: президент Путин на заседании коллегии Минобороны наградит героев России

Президент России Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии Минобороны наградит героев страны. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Накануне пресс-служба Кремля анонсировала расширенное заседание коллегии Минобороны. Как сообщается, на заседании будут подведены итоги деятельности Вооруженных сил России в 2023 году, поставлены задачи на 2024 год, а также определены приоритеты развития армии и флота.

«Также в планах у президента — награждение Героев Российской Федерации», — сказал представитель Кремля.

Ранее Путин оценил работу военных медиков в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, военные медики в зоне спецоперации и те, кто работает с ними рядом, проявляют высокий уровень профессионализма.