Чистка зубов снизила риск пневмонии

JAMA Internal Medicine: чистка зубов снижает риск внутрибольничной пневмонии

Ученые Центра женского здоровья имени Бригама в Бостоне (США) обнаружили, что ежедневная чистка зубов связана с более низким риском развития пневмонии среди госпитализированных пациентов. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Internal Medicine.

Специалисты проанализировали 15 рандомизированных клинических исследований, в которых приняли участие более 2700 пациентов, и обнаружили, что частота внутрибольничной пневмонии была ниже среди пациентов, ежедневно чистящих зубы, по сравнению с теми, кто этого не делал. Эффект от чистки зубов был наиболее сильным среди пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких.

Внутрибольничная пневмония возникает, когда бактерии во рту попадают в дыхательные пути пациента и поражают его легкие. Пациенты с ослабленной иммунной системой особенно подвержены развитию внутрибольничной пневмонии во время госпитализации.

Исследователи надеются, что защитный эффект чистки зубов распространится и на пациентов, не находящихся в отделении интенсивной терапии, но необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснить, действительно ли это так.