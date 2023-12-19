Названы самые желанные россиянами новогодние подарки

«Авито»: большинство россиян хотели бы получить на Новый год сладости

Аналитики «Авито» провели опрос и назвали самые желанные россиянами подарки на Новый год. Также они узнали, сколько сами респонденты готовы потратить на праздничные презенты. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Большая часть опрошенных (25 процентов) собирается потратить на подарки от 5 до 10 тысяч рублей. 22 процента хотели бы уложиться в сумму от 3 до 5 тысяч рублей, а 20 процентов — в 3 тысячи рублей. Бюджет в размере 10 тысяч рублей назвали только 12 процентов россиян.

Почти половина (49 процентов) женщин будут рады сладостям. 44 процента опрошенных выразили желание получить в качестве новогоднего презента косметику или парфюмерию. 31 процент не прочь предметов с символом года, 30 процентов не отказались бы от чая и кофе. 23 процента опрошенных женщин предпочитают подарочные сертификаты, чтобы самим выбрать все необходимое. В число наиболее желанных подарков также входят одежда и обувь (21 процент), мягкие игрушки (20), наборы для творчества и рукоделия (18), а также различные аксессуары (17) и ювелирные украшения (16).

Для мужчин одним из наиболее удачных подарков тоже стали сладости (для 30 процентов). Также они хотели бы получить что-то из гаджетов (25 процентов). Далее в топе желаний идут косметика и парфюмерия (24 процента) и аксессуары (22). 21 процент респондентов хотел бы получить на Новый год какую-либо технику, например, электрическую бритву. Для 17 процентов опрошенных подходящим подарком станет алкоголь, а для других 16 — что-то из стильной одежды или обуви. Мужчины также будут рады инструментам (12), настольным играм (10), игровой консоли (7).

Наименее желанными подарками у россиян стали онлайн-подписки — их выбрали только 4 процента опрошенных, курсы по саморазвитию и сессии с психологом отметили только 3 и 2 процента опрошенных соответственно.

Ранее результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показали, что за последний год средние планируемые расходы россиян по трем праздничным статьям (новогодний стол, подарки и досуг) выросли на 16 399 рублей. В среднем граждане намерены потратить на празднование Нового года 54 067 рублей.

