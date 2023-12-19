Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину после землетрясения в Китае
Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину после землетрясения в Ганьсу и Цинхай
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай. Соответствующая телеграмма, направленная российским лидером своему китайскому коллеге, опубликована на сайте Кремля.
Путин отметил, что российские граждане разделяют скорбь тех, кто потерял близких в результате данного бедствия, и
надеются на скорейшее выздоровление пострадавших.
В ночь на вторник, 19 декабря, в провинции Ганьсу на северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,2. Очаг залегал на глубине десяти километров. По последним данным, число жертв возросло до 118. Повреждены оказалось более 4700 строений.