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11:09, 19 декабря 2023Мир

Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину после землетрясения в Китае

Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину после землетрясения в Ганьсу и Цинхай

Фото: cnsphoto / Reuters

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай. Соответствующая телеграмма, направленная российским лидером своему китайскому коллеге, опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил, что российские граждане разделяют скорбь тех, кто потерял близких в результате данного бедствия, и
надеются на скорейшее выздоровление пострадавших.

В ночь на вторник, 19 декабря, в провинции Ганьсу на северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,2. Очаг залегал на глубине десяти километров. По последним данным, число жертв возросло до 118. Повреждены оказалось более 4700 строений.

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