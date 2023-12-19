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16:31, 19 декабря 2023Забота о себе

Россиян предупредили о главной опасности новогоднего застолья

Терапевт Драпкина: новогоднее застолье вызывает синдром «праздничного сердца»

Фото: krakenimages / Unsplash

Новогоднее застолье может вызвать у здоровых людей аритмию, а также спровоцировать инфаркт, инсульт и даже внезапный летальный исход. Об этой опасности предупредила главный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина в посте в своем Telegram-канале.

Драпкина отметила, что нарушения сердечного ритма у людей, которые никогда не жаловались на сердце, называют синдромом праздничного сердца. По ее словам, подобное состояние, как правило, быстро проходит, но в некоторых случаях оно грозит инсультом, инфарктом и даже внезапным летальным исходом. «Эпизоды обычно ощущаются как учащенное сердцебиение и перебои в работе сердца, боль или давление в груди, слабость, реже одышка и головокружение», — перечислила симптомы терапевт.

Драпкина отметила, что в большинстве случаев синдром праздничного сердца возникает из-за совокупности нескольких факторов: стресса, обилия жирной и соленой пищи, потребления кофеина. Главным же провокатором аритмии врач назвала алкоголь. По ее словам, этиловый спирт оказывает токсическое действие на нервную систему и мышечные клетки сердца кардиомиоциты и тем самым нарушает нормальный сердечный ритм.

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Чтобы предотвратить аритмию после праздника, Драпкина посоветовала 31 декабря полноценно позавтракать и пообедать, чтобы не переедать во время застолья в новогоднюю ночь. Также она указала, что нежелательно пить алкоголь и лекарства от похмелья. По ее словам, эти препараты увеличивают нагрузку на сердце.

Ранее кардиолог Анастасия Фомичева рассказала, какие симптомы свидетельствуют о приближающемся инфаркте. По ее словам, в предынфарктном состоянии человек ощущает боль за грудиной, одышку, повышение или, наоборот, понижение пульса.

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      Екатерина Улитина
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