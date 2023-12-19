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14:37, 19 декабря 2023Забота о себе

Россиян предупредили о симптомах приближающегося инфаркта

Фото: Giulia Bertelli / Unsplash

По статистике, инфаркт у мужчин встречается в пять раз чаще, чем у женщин, рассказала кардиолог Анастасия Фомичева. В комментарии для «Газеты.ру» врач предупредила россиян об основных симптомах приближающегося сердечного приступа.

«В предынфарктном состоянии человек ощущает боль за грудиной, его мучает одышка, повышение или наоборот понижение пульса, аритмия, гипотония, брадикардия», — перечислила врач. Острая боль, будто человека обливают кипятком или стягивают обручем, может распространить с груди на шею, нижнюю челюсть, левую руку и лопатку, продолжила кардиолог.

Резкая слабость, потливость, тошнота и рвота, боли в животе, удушье, кашель, потеря сознания, страх смерти, — нетипичные симптомы инфаркта миокарда
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Врач добавила, что симптомы могут появляться волнообразно и длиться от 20 минут до нескольких часов. «При этом, например, пациенты с сахарным диабетом имеют пониженную чувствительность, поэтому не ощущают ярких симптомов инфаркта», — заключила Фомичева.

Ранее кардиолог Александра Заховаева посоветовала отказаться от йогурта на завтрак. Врач отметила, что этот продукт богат кисломолочными бактериями, однако после пробуждения он не принесет пользы.

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      Алиса Дмитриева
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