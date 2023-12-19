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18:27, 19 декабря 2023Экономика

Россиянам рассказали о долларе по 85 рублей

Аналитик Джиоев: курс доллара может опуститься до 85 рублей в 2024 году
СюжетПрогноз курса рубля

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Согласно базовому прогнозу на начало 2024 года, курс доллара может опуститься до 85 рублей на фоне сохранения требований к нормам обязательной продажи валютной выручки некоторыми компаниями-экспортерами. Об этом рассказал «Ленте.ру» аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

Среди других факторов, которые поддержат российскую валюту, эксперт назвал создание механизмов по возвращению дебиторской задолженности компаниями и оптимизацию показателей импорта.

Согласно представленному оптимистичному сценарию ситуации на валютном рынке, доллар в следующем году может стабилизироваться в диапазоне 70-75 рублей. Такое развитие событий станет возможным, если цены на нефть достигнут 100 долларов за баррель благодаря опережающим темпам роста мировой экономики.

При этом согласно прогнозу начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, курс доллара в 2024 году, скорее всего, будет подниматься выше 100 рублей, а вот достижение уровня в 200 рублей за единицу американской валюты он счел маловероятным. В свою очередь управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков ожидает, что в первом квартале 2024 года курс доллара с большой долей вероятности будет находиться на уровне 90-100 рублей.

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      Дмитрий Воронин
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