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05:31, 19 декабря 2023Путешествия

Россиянка побывала в Индии и рассказала об уродующих себя ради денег людях

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Индии и удивилась одному необычному явлению на улицах Варанаси. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Путешественница рассказала, что в этом городе часто можно встретить людей, которые специально уродуют себя, чтобы заработать с прохожих деньги.

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«Они в прямом смысле слова ползают по асфальту и останавливаются у каждого человека, чтобы посмотреть в глаза и попросить денег», — поразилась автор публикации.

По ее словам, такие люди называются факирами или агори. Они практикуют аскетизм в надежде заработать милостыню. Ершова добавила, что факиры ломают себе конечности и изгибают тела в невообразимых позах.

«В их верованиях заключается идея о том, что они могут достичь духовного совершенства через физические страдания. Их традиции уходят в древние времена и имеют глубокие корни в индуистской и буддийской культуре», — пояснила россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша призналась, что на улицах индийских городов можно встретить много бедняков, которые живут под открытым небом. Она рассказала, что во время вечерней прогулки по Мумбаи ей пришлось перешагивать через спящих индийцев, среди которых были дети и старики.

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      Марина Черняк
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