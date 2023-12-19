Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
19:32, 19 декабря 2023Экономика

Российский автопроизводитель объяснил публикацию фото с электрокаром

«Автотор» заявил о продолжении работы над собственным электромобилем

Фото: CHUTTERSNAP / Unsplash

Калининградский автохолдинг «Автотор» опроверг сообщения о том, что на опубликованных 18 декабря фото изображен электрокар его разработки, сообщает РИА Новости.

Автопроизводитель напомнил, что речь идет о кадрах универсального носителя агрегатов отечественного электроавтомобиля, не имеющего ничего общего с настоящим внешним обликом новинки, работа над которой сейчас продолжается.

«Универсальный носитель, разработанный специалистами Московского политеха, который представлен на этом изображении, позволяет устанавливать любой силовой агрегат и тестировать установку, собранную в единую систему, в движении», — прокомментировали в компании вызвавшие противоречивые комментарии снимки, подчеркнув, что на них изображен не электромобиль «Автотор», а также не его прототип.

Ранее глава совета директоров автохолдинга Валерий Горбунов сообщал, что «Автотор» планирует начать серийное производство собственного электрокара в 2024 году. Отмечалось, что все основные комплектующие, включая двигатель и аккумуляторную батарею, разработаны и произведены в России, а машина будет доступной по цене.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленский рассказал о просьбе Генштаба мобилизовать еще полмиллиона человек

      Путин назвал разницу между Россией и Украиной на поле боя

      Мужчина расправился с женой из-за блинчиков

      Россиянин расправился с родственницей после избиения и изнасилования

      Зеленский отказался отвечать на вопрос о конфликте с Залужным

      В Россию завезли яйца из Азербайджана

      Популярная блогерша назвала невероятной одну деталь в интервью с Михалковым

      Тарасова высмеяла выпущенную Трусовой песню

      Запрет Sony на перепродажу дисков с играми для PlayStation объяснили

      Мужчин предупредили о свидетельствующих о снижении тестостерона симптомах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости