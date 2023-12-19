Российский автопроизводитель объяснил публикацию фото с электрокаром

«Автотор» заявил о продолжении работы над собственным электромобилем

Калининградский автохолдинг «Автотор» опроверг сообщения о том, что на опубликованных 18 декабря фото изображен электрокар его разработки, сообщает РИА Новости.

Автопроизводитель напомнил, что речь идет о кадрах универсального носителя агрегатов отечественного электроавтомобиля, не имеющего ничего общего с настоящим внешним обликом новинки, работа над которой сейчас продолжается.

«Универсальный носитель, разработанный специалистами Московского политеха, который представлен на этом изображении, позволяет устанавливать любой силовой агрегат и тестировать установку, собранную в единую систему, в движении», — прокомментировали в компании вызвавшие противоречивые комментарии снимки, подчеркнув, что на них изображен не электромобиль «Автотор», а также не его прототип.

Ранее глава совета директоров автохолдинга Валерий Горбунов сообщал, что «Автотор» планирует начать серийное производство собственного электрокара в 2024 году. Отмечалось, что все основные комплектующие, включая двигатель и аккумуляторную батарею, разработаны и произведены в России, а машина будет доступной по цене.

