Военный высказался о способах пополнения личного состава ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают серьезный дефицит личного состава. Одним из способов его пополнения военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал привлечение к боевым действиям женщин. Он также добавил, что конфликт все еще далек от завершения.
ВСУ могут пополнить личный состав за счет женщин
«Ну а что они хотели? Это боевые действия, это серьезно. Генералы постоянно говорят о нехватке людей, снарядов, ракет, но а зачем тогда было влезать? В следующем году, наверное, женщин будут призывать. Не хватает ресурса человеческого», — сказал военный.
Вместе с тем, несмотря на дефицит военнослужащих, Дандыкин подчеркнул, что конфликт все еще далек от завершения, бои до сих пор продолжаются и остаются серьезными.
«Думаю, пополнять ряды будут не за счет иностранных военных, а за счет собственных ресурсов, за счет женщин», — заключил Дандыкин.
Украинцы не хотят служить в ВСУ
Военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что ВСУ несут большие потери, в том числе ранеными, взятыми в плен, пропавшими без вести. Многие украинцы также уклоняются от мобилизации.
Значительная часть населения не хочет воевать. Средний возраст призывников сейчас 43 года. Это указывает на то, что ситуация с личным составом крайне тяжелая
Кнутов не исключил проведение мобилизации силовым путем, а также массовый призыв женщин, которых планируют уравнять в мобилизационных правах с мужчинами.
«В планах призвать 500 тысяч человек. Для этого будут призывать женщин, отлавливать мужчин, пытаться выдворить из Европы граждан призывного возраста, годных к службе», — считает военный эксперт.
Ранее украинский генерал Александр Тарнавский заявил, что ВСУ испытывают трудности с личным составом, но готовят резервы к масштабным действиям в будущем. Генерал подчеркнул, что Украина надеется на поставки западных истребителей F-16. Он отметил, что при их наличии «все будет совершенно по-другому».