Военный Дандыкин заявил о нехватке людей для пополнения личного состава ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают серьезный дефицит личного состава. Одним из способов его пополнения военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал привлечение к боевым действиям женщин. Он также добавил, что конфликт все еще далек от завершения.

ВСУ могут пополнить личный состав за счет женщин

«Ну а что они хотели? Это боевые действия, это серьезно. Генералы постоянно говорят о нехватке людей, снарядов, ракет, но а зачем тогда было влезать? В следующем году, наверное, женщин будут призывать. Не хватает ресурса человеческого», — сказал военный.

Вместе с тем, несмотря на дефицит военнослужащих, Дандыкин подчеркнул, что конфликт все еще далек от завершения, бои до сих пор продолжаются и остаются серьезными.

«Думаю, пополнять ряды будут не за счет иностранных военных, а за счет собственных ресурсов, за счет женщин», — заключил Дандыкин.

Украинцы не хотят служить в ВСУ

Военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что ВСУ несут большие потери, в том числе ранеными, взятыми в плен, пропавшими без вести. Многие украинцы также уклоняются от мобилизации.

Значительная часть населения не хочет воевать. Средний возраст призывников сейчас 43 года. Это указывает на то, что ситуация с личным составом крайне тяжелая Юрий Кнутов военный эксперт

Кнутов не исключил проведение мобилизации силовым путем, а также массовый призыв женщин, которых планируют уравнять в мобилизационных правах с мужчинами.

«В планах призвать 500 тысяч человек. Для этого будут призывать женщин, отлавливать мужчин, пытаться выдворить из Европы граждан призывного возраста, годных к службе», — считает военный эксперт.

Ранее украинский генерал Александр Тарнавский заявил, что ВСУ испытывают трудности с личным составом, но готовят резервы к масштабным действиям в будущем. Генерал подчеркнул, что Украина надеется на поставки западных истребителей F-16. Он отметил, что при их наличии «все будет совершенно по-другому».