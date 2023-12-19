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14:43, 19 декабря 2023Ценности

Стилистка перечислила россиянкам самую модную обувь на зиму

Стилист Татьяна Филатова: зимой в моду вошли укороченные угги и сапоги-трубы

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Стилист Татьяна Филатова перечислила россиянкам самую модную обувь на зиму. Соответствующий материал публикует портал «А теперь внимание!».

В первую очередь, по словам специалистки, в моду вновь вошли угги. Однако она уточнила, что текущей зимой популярны будут укороченные модели, пары на толстой подошве или на высокой платформе. «Ну и конечно, эта обувь прекрасно подходит для уютных расслабленных образов с пуховиками и даже шубами, если вы любите модные эксперименты», — уточнила эксперт.

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Помимо этого, Филатова также посоветовала носить сапоги-трубы длиной по колено из замши коричневой, шоколадной или рыжей расцветки. Она подчеркнула, что данная модель обуви удачно сочетается с юбками и платьями, особенно трикотажными.

«Весьма провокационный, но стильный вариант обуви на зиму — ботфорты. Эта обувь идеально дополняет дерзкие образы с мини-юбками, но важно держать баланс, чтобы образ не стал вульгарным. В аутфитах с юбками-макси ботфорты же, наоборот, создают легкий намек на игривость, особенно если на таких изделиях есть разрезы», — заявила собеседница издания.

В заключение стилистка отметила актуальность челси и ботинок со шнуровкой и массивной подошвой.

Ранее в декабре стилист Алена Шоетова раскрыла россиянкам самые удачные сочетания цветов в одежде. По словам эксперта, существуют комбинации оттенков, которые смотрятся дорого и стильно. В первую очередь Шоетова назвала глубокий коричневый, голубой и белый.

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      Екатерина Ештокина
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