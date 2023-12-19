Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:57, 19 декабря 2023Бывший СССР

Украинский суд вызвал на заседание убитого бывшего депутата Киву

Районный суд Львова выписал повестку для явки погибшему экс-депутату Рады Киве

Фото: Ирина Яковлева / ТАСС

Лычаковский районный суд Львова выписал повестку для явки на судебное заседание погибшему 6 декабря бывшему депутату Верховной Рады Илье Киве. Об этом сообщает ТАСС.

Повестка была выписана уже после убийства Кивы и датирована 13 декабря, а заседание назначено на 27 декабря. На документе имеется подпись судьи и печать учреждения.

Тело Кивы было обнаружено на территории отеля «Величъ Country Club» в Подмосковье в среду, 6 декабря. Представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Андрей Юсов вечером того же дня подтвердил причастность ведомства к убийству экс-депутата.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин признал, что Запад переиграл Россию на Украине после 2014 года. И обещал «не отдать свое»

      Губерниев дал совет обидевшейся на зарплаты футболистов российской гимнастке

      Самая красивая девушка Европы пожаловалась на антироссийские подколки соперниц

      Четырехлетний сын Меган Маркл разочаровался дешевым подарком матери на Рождество

      Напавшие на однорукого ветерана СВО били его под крик «русская свинья»

      Офицер ВСУ признал поражение Украины по всем фронтам

      В Израиле заявили о готовности прекратить огонь в секторе Газа

      Мадонна впервые раскрыла подробности экстренной госпитализации в июне

      ВМФ России получит подводный крейсер «Князь Пожарский» в 2024 году

      Раскрыты новые планы Украины и Британии по борьбе с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости