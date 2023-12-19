Районный суд Львова выписал повестку для явки погибшему экс-депутату Рады Киве

Лычаковский районный суд Львова выписал повестку для явки на судебное заседание погибшему 6 декабря бывшему депутату Верховной Рады Илье Киве. Об этом сообщает ТАСС.

Повестка была выписана уже после убийства Кивы и датирована 13 декабря, а заседание назначено на 27 декабря. На документе имеется подпись судьи и печать учреждения.

Тело Кивы было обнаружено на территории отеля «Величъ Country Club» в Подмосковье в среду, 6 декабря. Представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Андрей Юсов вечером того же дня подтвердил причастность ведомства к убийству экс-депутата.