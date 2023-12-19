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15:37, 19 декабря 2023Бывший СССР

В Грузии рассказали о перспективах страны в ЕС на фоне карты России

Мэр Батуми Чиковани поздравил с началом переговоров с ЕС на фоне карты России

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Мэр Батуми Арчил Чиковани поздравил горожан с получением Грузией статуса кандидата в Европейский союз (ЕС) на фоне карты России. Видео опубликовано в Telegram-канале «NewsGeorgia / Новости — Грузия».

Инцидент произошел 19 декабря во время заседания городского собрания. Представитель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» поздравил присутствующих с решением о начале переговоров о членстве страны в ЕС и рассказал о перспективах вступления.

Во время речи Чиковани на экране за его спиной появилась карта России с тенью флага Евросоюза. Уже после выступления он принес извинения и объяснил произошедшее технической ошибкой.

Грузия получила статус страны-кандидата в члены ЕС на саммите объединения 14 декабря в Брюсселе. Также Евросоюз принял решение начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдавией.

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      Юрий Леонов
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