Кремль опроверг сообщения о нештатной ситуации на БелАЭС

Песков: произошедшее на БелАЭС нельзя назвать нештатной ситуацией

Нештатной ситуацию на Белорусской АЭС назвать нельзя, так как речь идет о пусконаладочных работах, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Таким образом Песков прокомментировал публикацию Bloomberg о том, что в 2022 году в работе второго энергоблока БелАЭС произошла нештатная ситуация.

«Это не внештатная ситуация во время работы станции, там проводятся пусконаладочные работы», — опроверг он сообщение агентства.

БелАЭС — самый крупный совместный проект Белоруссии и России, станция с двумя реакторными установками расположена в Островце, Гродненская область.

В ноябре президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил перспективы строительства второй АЭС в республике. По его мнению, этот вопрос остается дискуссионным. При этом он отметил, что на сегодняшний день республике хватает запаса электричества.