В Минобороны Украины заявили о дискомфорте от вопросов об уклонистах

Представитель МО Украины Павлюк: вопросы об уклонистах приносят дискомфорт

Вопросы об уклонистах от мобилизации на Украине приносят дискомфорт. Об этом заявил начальник управления прессы и информации Министерства обороны (МО) республики Илларион Павлюк в эфире телеканала «Рада».

«Я немного чувствую дискомфорт от того, что фокус медиа, фокус запросов, которые мы в министерстве обороны получаем от журналистов, сконцентрирован таким образом, что как будто бы журналисты говорят от имени тех, кто хочет уклониться от исполнения своей обязанности», — сказал представитель Минобороны.

Павлюк дал журналистам совет не фокусироваться на проблемах, которые сопровождают мобилизацию в армию. Он добавил, что нельзя концентрироваться на людях, которые занимают «недостойную позицию», поскольку это создает иллюзию, что так и нужно делать.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Генеральный штаб ВСУ, возглавляемый Валерием Залужным, просил мобилизовать еще 450–500 тысяч человек. Украинский лидер добавил, что это будет стоить лишних 500 миллиардов гривен (более 1,2 триллиона рублей).

