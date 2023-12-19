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14:00, 19 декабря 2023Бывший СССР

В России заявили о банкротстве Украины

Глава Минобороны России Шойгу назвал Украину страной-банкротом
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Thomas Peter / Reuters

Министр обороны России Серей Шойгу назвал Украину страной-банкротом. Его слова с расширенного заседания коллегии Минобороны приводит РИА Новости.

Глава российского оборонного ведомства уточнил, что на данный момент Украина получила от внешних спонсоров 203 миллиарда долларов. По его словам, это на 30 миллиардов больше, чем ВВП республики. «Фактически это страна-банкрот, так как значительная часть этих средств — кредиты, подлежащие возврату», — сказал Шойгу.

Министр обороны добавил, что с началом специальной военной операции (СВО) 54 государства заявляли о военной помощи украинской стороне. При этом вооружение и техника поступают Киеву только из 15 стран.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Молдавия уступила Украине роль самой бедной страны Европы. Страна является самой бедной по доходам и другим показателям, обратил внимание глава государства.

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      Кристина Есикова
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